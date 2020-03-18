Более 200 тыс. человек в мире заболели COVID-19, количество умерших превысило 8,2 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Новой коронавирусной инфекцией в мире заболело 203 тыс. человек, более 8 тыс. 200 человек умерло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество людей, заболевших новым коронавирусом, в мире составляет 203 тыс. 529 человек в 157 странах мира. Умерло 8 тыс. 205 человек, а выписаны 82 тыс. 107 человек.
Больше всего случаев заболевания в Китае - 81 тыс. На втором месте Италия - 31 тыс., а на третьем - Иран с 17 тыс.
При этом, от коронавирусной инфекции умер 3 241 человек в Китае, 2 503 человека в Италии и 1 135 в Иране.
Напомним, в Украине сейчас зарегистрировано 14 случаев инфицирования коронавирусом.