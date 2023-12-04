В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

В Европейской комиссии отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что ЕС на декабрьском саммите не должен рассматривать вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок, указав, что не согласны, что такое предложение "необоснованно", пишет УНН.

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве.

В воскресенье в соцсети X он подтвердил свою позицию. Орбан написал: "Понятно, что предложение Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС является необоснованным и плохо подготовленным. В повестке дня декабрьского Совета ЕС ему не место!"

Реакция Еврокомиссии

На это в понедельник на брифинге отреагировала спикер Еврокомиссии Ана Пизонеро.

Мы придерживаемся нашего предложения, рекомендации. Нет, мы не считаем, что оно необоснованно. Наоборот, я считаю, что Украина проделала огромную работу - и по скорости, и по содержанию, это неоднократно подчеркивала президент (Еврокомиссии - ред.). И, очевидно, теперь государствам-членам придется принимать решения на основе нашего пакета расширения - сказала Пизонеро.

Напомним

В середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии, как указывало Reuters, неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии в нынешнем виде.