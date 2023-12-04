В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  119455 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  119807 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  157488 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  203412 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  230618 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  211922 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  185865 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  185739 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  173085 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230890 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202929 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  35146 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31958 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  27126 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47681 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-yevrokomissii-otvetili-orbanu-posle-zayavlenii-o-voprose-nachala-peregovorov-s-ukrainoi-o-chlenstve

В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 16:13  •  22673 просмотра

Read in English

Европейская комиссия не соглашается с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "необоснованности" предложения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, подтверждая свою поддержку прогресса Украины и ожидая решения стран-членов на предстоящем саммите

В Европейской комиссии отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что ЕС на декабрьском саммите не должен рассматривать вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок, указав, что не согласны, что такое предложение "необоснованно",  пишет УНН.  

Контекст

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве.

В воскресенье в соцсети X он подтвердил свою позицию. Орбан написал: "Понятно, что предложение Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС является необоснованным и плохо подготовленным. В повестке дня декабрьского Совета ЕС ему не место!"

Реакция Еврокомиссии

На это в понедельник на брифинге отреагировала спикер Еврокомиссии Ана Пизонеро.

Мы придерживаемся нашего предложения, рекомендации. Нет, мы не считаем, что оно необоснованно. Наоборот, я считаю, что Украина проделала огромную работу - и по скорости, и по содержанию, это неоднократно подчеркивала президент (Еврокомиссии - ред.). И, очевидно, теперь государствам-членам придется принимать решения на основе нашего пакета расширения

- сказала Пизонеро.

Напомним

В середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Премьер-министр Венгрии, как указывало Reuters, неоднократно заявлял, что Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии в нынешнем виде.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
У Єврокомісії відповіли Орбану після заяв про питання початку переговорів з Україною про членство
The European Commission responds to Orban after statements on the issue of starting membership talks with Ukraine
Новости по теме

В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Европейская комиссия не соглашается с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "необоснованности" предложения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, подтверждая свою поддержку прогресса Украины и ожидая решения стран-членов на предстоящем саммите.

Политика •   •  22673 просмотра
В Еврокомиссии ответили Орбану после заявлений о вопросе начала переговоров с Украиной о членстве

Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добивается возвращения разрешений ЕС для ограничения украинских дальнобойщиков, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, от которой страдают польские и словацкие коллеги.

Экономика •   •  22138 просмотра
Польша будет требовать восстановления ограничений ЕС для украинских дальнобойщиков

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше, чем обычно, и ознаменовалась падением среднесуточной температуры ниже 0°C 19 ноября. Несмотря на раннюю зиму, осень была теплее, чем обычно, с отклонением +2,7°C и стала второй самой теплой с 1881 года.

Общество •   •  17829 просмотра
Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села

В Хмельницкой области задержали чиновника, который искал людей согласных избить старосту соседнего села, за денежное вознаграждение в 2500 тысяч долларов.

Криминал и ЧП •   •  17559 просмотра
В Хмельницкой области задержан чиновник, который заказал избиение старосты села

Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР

Премьер-министр Болгарии уверен, что парламент преодолеет вето президента Радева на поставку Украине бронетехники. Ожидается, что депутаты отклонят вето на этой неделе.

Война •   •  22248 просмотра
Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР

Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Робертом Фицо двустороннее сотрудничество и усилия по восстановлению Украины. В частности, во время этих переговоров были подняты вопросы энергетики и порядка в приграничной зоне. Украина поблагодарила Словакию за помощь с электроэнергией и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Экономика •   •  22967 просмотра
Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией

Крым: в Межводном стало больше российских военных

Российское военное присутствие в Межводном, Крым, усилилось: местные жители наблюдают прибытие солдат и военных грузовиков, которые патрулируют территорию, часто на гражданских автомобилях.

Война •   •  23364 просмотра
Крым: в Межводном стало больше российских военных

"Тернопольгаз" перешел под управление "Нафтогаза"

Группа Нафтогаз получила контроль над АО "Тернопольгаз", обслуживающим 200 тыс. домохозяйств и 3 тыс. юридических лиц. Этот шаг является частью реформы деолигархизации в Украине и увеличивает количество интегрированных газовых компаний Нафтогаза до 23.

Экономика •   •  18301 просмотра
"Тернопольгаз" перешел под управление "Нафтогаза"

Британия передала Украине ракеты Martlet - СМИ

Великобритания предоставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками Shahed, сообщает The Times; официального подтверждения со стороны Украины или Великобритании пока нет.

Политика •   •  21322 просмотра
Британия передала Украине ракеты Martlet - СМИ

Клиент китайского ресторана был шокирован счетом за заказ, после случайной публикации своего QR-кода в Интернете

Женщина в Китае получила счет на 430 000 юаней (~60 000 долларов США) в ресторане хот-пот после того, как ее контакты в WeChat злоупотребляли QR-кодом, который она случайно разместила в Интернете, чтобы сделать щедрые заказы. Ее не заставили платить, но инцидент вызвал значительные неприятности для ресторана.

Общество •   •  20701 просмотра
Клиент китайского ресторана был шокирован счетом за заказ, после случайной публикации своего QR-кода в Интернете