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В Еврокомиссии планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро

В Еврокомиссии планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро

Киев  •  УНН

 • 19695 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Еврокомиссии намерены внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму более 10 тысяч евро. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung, пишет УНН.

Детали

В частности, такие меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Еврокомиссар отметила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, Еврокомиссия планирует представить в июле.

Цитата:

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

Напомним

Еврокомисия заявляла о намерениях создать новый европейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств в прошлом году.

Кроме того, Евросоюз ужесточил правила экспортного контроля для товаров двойного назначения.

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