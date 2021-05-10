В Еврокомиссии планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Еврокомиссии намерены внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму более 10 тысяч евро. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung, пишет УНН.
Детали
В частности, такие меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Еврокомиссар отметила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.
Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, Еврокомиссия планирует представить в июле.
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"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.
Напомним
Еврокомисия заявляла о намерениях создать новый европейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием средств в прошлом году.
Кроме того, Евросоюз ужесточил правила экспортного контроля для товаров двойного назначения.