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В Єврокомісії планують заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

В Єврокомісії планують заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

Київ • УНН

 • 19703 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. В Єврокомісії мають намір внести пропозицію щодо заборони готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро. Про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung, пише УНН.

Деталі

Зокрема, такі міри впроваджуються у рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. Єврокомісарка зазначила, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напрями здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні.

Цитата:

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

Нагадаємо

Єврокомісія заявляла про наміри створити новий європейський регулятор та підготувати єдині для усіх членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів у минулому році.

Крім того, Євросоюз посилив правила експортного контролю для товарів подвійного призначення.

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