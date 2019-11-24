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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42831 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ЕС впервые применен новый механизм распределения беженцев

В ЕС впервые применен новый механизм распределения беженцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Италия, Германия, Франция и Мальта впервые задействовали новый механизм распределения беженцев, спасенных в Средиземном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Для приема 213 мигрантов со спасательного судна Ocean Viking, которые были спасены организациями "Врачи без границ" и SOS Méditerranée, четыре страны совместно обратились в Еврокомиссию с просьбой применить механизм распределения, предварительно согласованный в сентябре после длительных обсуждений. Об этом объявили в итальянском министерстве иностранных дел в субботу, 23 ноября.

Также в субботу итальянская береговая охрана спасла в Средиземное море более 140 человек, плывших на судне длиной приблизительно в десять метров, которое перевернулось примерно в одной морской миле (1,8 километра) от берега Лампедузы. По словам выживших, еще около 20 заключенных пропали без вести. К их поискам привлечены два самолета организации европейской пограничной и береговой охраны Frontex.

О подписании соглашения между четырьмя странами было объявлено 23 сентября. По словам главы МВД Финляндии, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море.

Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

Напомним, в тот же день власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну Ocean Viking.

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