В ЕС одобрили план украинского правительства по реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Представительство Европейского Союза в Украине и посольства стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы представительства ЕС в Украине, передает УНН.
Как отметили в ЕС, план мероприятий олицетворяет важный шаг на пути к инклюзивному подходу к гражданам Украины, которые проживают на территориях, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Воплощение Плана создаст возможности для усиления социальной сплоченности, развития мира и примирения в областях, пораженных конфликтом. Мы особенно приветствуем сосредоточенность на обеспечении свободы передвижения вдоль всей линии столкновения, контактов между людьми, доступа к социальным услугам, в том числе - образованию.
"Эти меры могут облегчить жизнь местного населения. Мы с нетерпением ждем следующие меры правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной власти. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией" , - говорится в заявлении.
В представительстве ЕС отметили, что имплементация Плана мероприятий будет сложной задачей. Она потребует полной преданности и слаженной работы многочисленных государственных институтов и акторов. Мы призываем все релевантные органы государственной власти, такие как правоохранительные органы, включая Службу безопасности Украины, - сыграть конструктивную роль в организации этого процесса. Роль Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в координации процесса является критически важной - все вовлеченные акторы должны принимать ее во внимание.
"Для имплементации Плана стоит уже выделять необходимые административные и финансовые ресурсы из государственного бюджета. ЕС готов оказать поддержку при необходимости", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в ЕС призвали все политические силы Украины поддержать инклюзивный подход, изложенный в Плане мероприятий.
Напомним, 11 января Кабинет министров Украины принял распоряжение №8-р о планах мероприятий, направленных на реализацию некоторых основ внутренней государственной политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не выполняют свои полномочия.
Как сообщал УНН, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что план по деоккупации Донбасса предусматривает противодействие финансированию терроризма и недопущение действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины.