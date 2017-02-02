В ЄС схвалили план українського уряду щодо реінтеграції Донбасу

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Представництво Європейського Союзу в Україні та посольства країн-членів ЄС у Києві виступили з заявою на підтримку плану заходів по окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у заяві прес-служби представництва ЄС в Україні, передає УНН.