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В ЄС схвалили план українського уряду щодо реінтеграції Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Представництво Європейського Союзу в Україні та посольства країн-членів ЄС у Києві виступили з заявою на підтримку плану заходів по окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у заяві прес-служби представництва ЄС в Україні, передає УНН.

В ЄС схвалили план українського уряду щодо реінтеграції Донбасу

Як відзначили в ЄС, план заходів уособлює важливий крок на шляху до інклюзивного підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Втілення Плану створить можливості для посилення соціальної згуртованості, розбудови миру та примирення в областях, уражених конфліктом. Ми особливо вітаємо зосередженість на забезпеченні свободи пересування вздовж усієї лінії зіткнення, контактів між людьми, доступу до соціальних послуг, у тому числі — освіти.

"Ці заходи можуть полегшити життя місцевого населення. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні заходи уряду, спрямовані на поновлення надання соціальних послуг та виплат пенсій громадянам України, які живуть на територіях, що не контролюються державною владою. Вони мають на це право, забезпечене Конституцією", - йдеться у заяві.

В представництві ЄС наголосили, що імплементація Плану заходів буде складним завданням. Вона потребуватиме повної відданості та злагодженої роботи численних державних інституцій та акторів. Ми закликаємо усі релевантні органи державної влади, такі як правоохоронні органи, включно із Службою Безпеки України, — зіграти конструктивну роль у організації цього процесу. Роль Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у координації процесу є критично важливою — всі залучені актори повинні брати її до уваги.

"Для імплементації Плану варто вже виділяти необхідні адміністративні та фінансові ресурси з державного бюджету. ЄС готовий надати підтримку за необхідності", - наголошено у заяві.

Крім того, в ЄС закликали усі політичні сили України підтримати інклюзивний підхід, викладений у Плані заходів.

Нагадаємо, 11 січня Кабінет міністрів України прийняв розпорядження №8-р про плани заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад внутрішньої державної політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи держвлади тимчасово не виконують свої повноваження.

Як повідомляв УНН, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переселених осіб Вадим Черниш зазначив, що план з деокупації Донбасу передбачає протидію фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів чи територіальної цілісності України.

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