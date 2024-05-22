В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

В Европейском Союзе на уровне постпредов стран блока одобрили новый режим санкций в отношении россии за нарушение прав человека, названный в честь Алексея Навального, и добавили в него 19 физических лиц и 1 организацию, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

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"Послы ЕС только что утвердили новый режим санкций против нарушений прав человека в россии - неофициально названный в честь Навального. В список также добавлена первая группа людей, 19 человек и 1 организация, которые несут основную ответственность за его смерть", - указал Йозвяк в X.

ЕС ввел новые санкции из-за смерти навального в российской тюрьме