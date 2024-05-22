В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  1607 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  41023 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  52600 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  53280 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  117883 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115510 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119514 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113520 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104485 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  218577 просмотра

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Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
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Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  383480 просмотра

В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

Европейский Союз утвердил новые санкции против россии за нарушение прав человека, неофициально названные в честь Алексея Навального, добавив в список 19 физических лиц и 1 организацию, несущих основную ответственность за его смерть.

Новости Мира •   •  8113 просмотра
В ЕС одобрили новый режим санкции против рф - СМИ

На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

Пожар в Киевской области унес жизни трех человек. Среди погибших-ребенок 2015 года рождения.

Общество •   •  9627 просмотра
На Киевщине в результате пожара погибли три человека, среди которых - ребенок

В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

Высший антикоррупционный суд подал иск о взыскании в доход государства активов шести предприятий, в том числе двух трубных заводов, в связи с тем, что их российские совладельцы попали под санкции за поставку полимеров Российскому военно-промышленному комплексу.

Экономика •   •  10694 просмотра
В доход государства могут передать активы 6 предприятий корпорации с российскими совладельцами

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Бойцы АТО возмущены угрозами НАБУ и САП отобрать у них законно полученные земельные участки, обещают бороться за свою собственность и приглашают правоохранителей на передовую.

Криминал и ЧП •   •  41023 просмотра
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Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет

Швеция будет оказывать Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда долларов ежегодно (или в общей сложности 7 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет, с 2024 по 2026 год.

Война •   •  11919 просмотра
Швеция хочет выделить 7 млрд долларов военной поддержки Украине в течение трех лет

Украина приняла закон о единой зоне роуминга с ЕС: что это значит

Украина приняла закон, позволяющий украинцам пользоваться национальными тарифами мобильной связи без дополнительной платы за роуминг при поездках в страны ЕС.

Экономика •   •  9826 просмотра
Украина приняла закон о единой зоне роуминга с ЕС: что это значит

россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление

Под видом детских лагерей на сотни людей россия строит в поволжье фильтрационные лагеря, напоминающие бараки. Сообщается, что их будут использовать, чтобы проверить украинцев на лояльность к оккупационным властям и создать базу данных жителей оккупированных территорий.

Война •   •  10210 просмотра
россия строит фильтрационные лагеря для украинцев - Сопротивление

Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия

22 мая в результате российских ракетных ударов был разрушен детский сад и повреждены жилые здания, магазины и другая инфраструктура в центральной части Чугуева, в результате чего 8 человек получили ранения.

Война •   •  10272 просмотра
Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия

Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

Парламент создал временную специальную комиссию (ВСК) по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный (СН), в которую вошли представители всех фракций и групп.

Война •   •  11178 просмотра
Парламент создал ВСК по фортификациям и дронам

рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб

Российские войска дважды безуспешно пытались атаковать район села Липцы Харьковской области, в то время как на Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка.

Война •   •  10848 просмотра
рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб