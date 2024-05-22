У ЄС схвалили новий режим санкції проти рф - ЗМІ
Київ • УНН
Європейський Союз затвердив нові санкції проти росії за порушення прав людини, неофіційно названі на честь Олексія Навального, додавши до списку 19 фізичних осіб і 1 організацію, що несуть основну відповідальність за його смерть.
У Європейському Союзі на рівні постпредів країн блоку схвалили новий режим санкцій щодо росії за порушення прав людини, названий на честь Олексія Навального, і додали до нього 19 фізичних осіб і 1 організацію, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в росії - неофіційно названий на честь Навального. До списку також додано першу групу людей, 19 осіб і 1 організацію, що несуть основну відповідальність за його смерть", - вказав Йозвяк у X.
ЄС запровадив нові санкції через смерть навального у російській в'язниці22.03.24, 15:54 • 22139 переглядiв