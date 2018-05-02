В Иерусалиме неизвестный попытался наехать на полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Неизвестный попытался совершить наезд на сотрудников полиции в Национальной штаб-квартире израильской полиции в Иерусалиме, никто не пострадал, водитель скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter местной полиции.
“Некоторое время назад была предпринята попытка наезда на полицейских на перекрестке в Национальной штаб-квартире израильской полиции (в Иерусалиме). Пострадавших нет”, — сообщается в Twitter израильской полиции.
По данным правоохранительных органов, “транспортное средство направилось в сторону полицейских, которые стояли на автобусной остановке”. “Автомобиль никого не задел и скрылся с места происшествия. Ведутся поиски водителя”, — говорится в публикации.
Как сообщал УНН, в Лондоне один человек погиб в результате стрельбы.