В Иерусалиме неизвестный попытался наехать на полицейских

“Некоторое время назад была предпринята попытка наезда на полицейских на перекрестке в Национальной штаб-квартире израильской полиции (в Иерусалиме). Пострадавших нет”, — сообщается в Twitter израильской полиции.

По данным правоохранительных органов, “транспортное средство направилось в сторону полицейских, которые стояли на автобусной остановке”. “Автомобиль никого не задел и скрылся с места происшествия. Ведутся поиски водителя”, — говорится в публикации.

Как сообщал УНН, в Лондоне один человек погиб в результате стрельбы.