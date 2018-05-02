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В Єрусалимі невідомий спробував наїхати на поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Невідомий спробував здійснити наїзд на співробітників поліції у Національній штаб-квартирі ізраїльської поліції в Єрусалимі, ніхто не постраждав, водій зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter місцевої поліції.

В Єрусалимі невідомий спробував наїхати на поліцейських

“Деякий час тому було вчинено спробу наїзду на поліцейських на перехресті у Національній штаб-квартирі ізраїльської поліції (в Єрусалимі). Постраждалих немає”, — повідомляється в Twitter ізраїльської поліції.

За даними правоохоронних органів, “транспортний засіб попрямував у бік поліцейських, які стояли на автобусній зупинці”. “Автомобіль нікого не зачепив і зник з місця події. Ведуться пошуки водія”, — йдеться в публікації.

Як повідомляв УНН, у Лондоні одна людина загинула в результаті стрілянини.

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