В Єрусалимі невідомий спробував наїхати на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Невідомий спробував здійснити наїзд на співробітників поліції у Національній штаб-квартирі ізраїльської поліції в Єрусалимі, ніхто не постраждав, водій зник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter місцевої поліції.
“Деякий час тому було вчинено спробу наїзду на поліцейських на перехресті у Національній штаб-квартирі ізраїльської поліції (в Єрусалимі). Постраждалих немає”, — повідомляється в Twitter ізраїльської поліції.
За даними правоохоронних органів, “транспортний засіб попрямував у бік поліцейських, які стояли на автобусній зупинці”. “Автомобіль нікого не зачепив і зник з місця події. Ведуться пошуки водія”, — йдеться в публікації.
Як повідомляв УНН, у Лондоні одна людина загинула в результаті стрілянини.