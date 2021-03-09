В Ереване митингующие окружили здание парламента, началась драка с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Единый кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения за спасение Родины" Вазген Манукян призвал протестующих окружить здание Национального Собрания Армении. Как сообщают Новости Армении, митингующие окружили здание парламента, началась драка с полицией, передает УНН.
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"От них требуется только собраться и требовать отставки (премьер-министра - ред.) Никола Пашиняна. Значит, они должны не суметь зайти в здание. Этот вход закрыт, идите и закройте другие. Мы разобьем там палатки, закроем вход, чтобы ни один депутат не мог пройти в здание", - заявил Манукян.
Детали
Манукян сообщил, что "парламент будет работать только тогда, когда придет принять достойное решение для нашего народа и государства".
После призыва Манукяна протестующие начали окружение здания, вокруг собрались значительные силы полиции. Начались столкновения между полицейскими и протестующими.
Контекст
Новый виток политического кризиса разворачивается в Армении после заявления Пашиняна о применении российских ракетных комплексов “Искандер” в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Премьер-министр заявил, что осенью прошлого года ракеты комплексов “Искандер”, которые были в республики “не взорвались или взорвались лишь на 10%”. В свою очередь заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном, назвав его заявление несерьезным, после чего был уволен по предложению главы правительства. В Минобороны России использование Арменией “Искандеров” в ходе конфликта в Нагорном Карабахе опровергли.
Освобождение Хачатряна вызвало волну возмущения среди военных, в Генштабе потребовали отставки правительства и Пашиняна. После того как Генштаб выпустил соответствующее заявление, Пашинян освободил и непосредственного его руководителя Оника Гаспаряна, назвав требование военных о своей отставке попыткой военного переворота.
Накануне президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны, генерал-полковника Оника Гаспаряна. 1 марта президент республики получил повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба.
2 марта Саркисян повторно отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба.