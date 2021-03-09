В Єревані мітингувальники оточили будівлю парламенту, почалася бійка з поліцією

Цитата

"Від них вимагається тільки зібратися і вимагати відставки (прем'єр-міністра - ред.) Нікола Пашиняна. Значить, вони повинні не зуміти зайти в будівлю. Цей вхід закритий, йдіть і закрийте інші. Ми розіб'ємо там намети, закриємо вхід, щоб жоден депутат не міг пройти в будівлю", - заявив Манукян.

Деталі

Манукян повідомив, що "парламент буде працювати тільки тоді, коли прийде прийняти гідне рішення для нашого народу і держави".

Після призову Манукяна протестувальники розпочали оточення будівлі, навколо зібрались значні сили поліції. Почалися зіткнення між поліцейськими і протестуючими.

Контекст

Новий виток політичної кризи розгортається в Вірменії після заяви Пашиняна про застосування російських ракетних комплексів “Іскандер” в ході конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Прем’єр-міністр заявив, що восени минулого року ракети комплексів “Іскандер”, були у республіки, “не вибухнули або вибухнули лише на 10%”. У свою чергу заступник глави Генштабу Тіран Хачатрян не погодився з Пашиняном, назвавши його заяву несерйозною, після чого був звільнений за пропозицією глави уряду. У Міноборони Росії використання Вірменією “Іскандерів” у ході конфлікту в Нагірному Карабасі спростували.

Звільнення Хачатряна викликало хвилю обурення серед військових, в Генштабі зажадали відставки уряду і Пашиняна. Після того як Генштаб випустив відповідну заяву, Пашинян звільнив і безпосереднього його керівника Оніка Гаспаряна, назвавши вимогу військових про свою відставку спробою військового перевороту.

Напередодні президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про відставку начальника Генерального штабу Збройних сил країни, генерал-полковника Оніка Гаспаряна. 1 березня президент республіки отримав повторну пропозицію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення начальника Генерального штабу.

2 березня Саркісян повторно відмовився підписувати указ про звільнення глави Генштабу.