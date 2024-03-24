В Ереване вооруженные люди пытались попасть в отделение полиции: есть раненые

В Ереване трое мужчин пытались проникнуть в здание полиции и взорвали гранату. Сейчас двое злоумышленников ликвидированы, третьего задержали после нескольких часов переговоров. Об этом сообщает News.am, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 15:00 по Киевскому времени. Трое мужчин, как сообщили в полиции, применили гранату. В результате двое из них получили ранения и были госпитализированы.

По данным полиции, один из нападавших некоторое время и дальше стоял напротив здания отдела полиции. Правоохранители начали соответствующие работы по его обезвреживанию.

В райотдел прибыли силы спецподразделения Службы национальной безопасности Армении. Переговоры с вооруженным мужчиной продолжались более двух часов. Переговоры лично вели начальник полиции Арам Ованисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян.

Как отметили в местном издании [168.am, в результате проведенной спецназом операции вооруженный мужчина был обезврежен.

Дополнение

Инцидент произошел на севере Еревана в районе Нор-Норк. Предполагается, что нападение могли устроить члены организации "Боевое братство" после того, как более двадцати их членов сегодня были задержаны полицией.

По данным журналистов, участники "Боевого братства" требовали освободить своих членов.

Однако, по словам представителя министерства внутренних дел Армении Нарека Саркисяна, пока все подданные приводу члены "Боевого братства" отпущены на свободу.

Напомним

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что в Ереване не принято решение о выходе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); вопрос о выводе из республики 102-й военной базы россии пока не поднимают