У Вірменії заявили, що виведення з країни російської військової бази поки не обговорюється

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян повідомив, що в Єревані не ухвалено рішення про вихід зі складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ); питання про виведення з республіки 102-ої військової бази Росії поки що не порушують. Про це повідомляє аналітичне агентство Новини Вірменії, передає УНН.

Про зміну будь-якого вектора або про щось у цьому роді не йшлося. Ми обговорюємо, що робити, щоб зменшити небезпеки, які можуть загрожувати Вірменії. Рішення про вихід з ОДКБ немає, але, можливо, ми цього не виключаємо. Наше суспільство теж про це говорить, можна сказати, що воно висуває таку вимогу