У Вірменії заявили, що виведення з країни російської військової бази поки не обговорюється
Київ • УНН
Спікер вірменського парламенту заявив, що хоча вихід з ОДКБ обговорювали в суспільстві, Вірменія не ухвалювала рішення про це і не робила юридичних дій для припинення свого членства в оборонному союзі.
Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян повідомив, що в Єревані не ухвалено рішення про вихід зі складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ); питання про виведення з республіки 102-ої військової бази Росії поки що не порушують. Про це повідомляє аналітичне агентство Новини Вірменії, передає УНН.
Про зміну будь-якого вектора або про щось у цьому роді не йшлося. Ми обговорюємо, що робити, щоб зменшити небезпеки, які можуть загрожувати Вірменії. Рішення про вихід з ОДКБ немає, але, можливо, ми цього не виключаємо. Наше суспільство теж про це говорить, можна сказати, що воно висуває таку вимогу
Доповнення
Про те, що Вірменія не робила юридичних дій для призупинення членства в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомив заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко.
Це ми де-факто бачимо заяву Вірменії про призупинення своєї участі в ОДКБ. Будь-яких юридичних дій для призупинення свого членства в ОДКБ Вірменія, наскільки я знаю, не робила. Тобто де-юре Вірменія не призупиняє своє членство в ОДКБ
Нагадаємо
Спікер вірменського парламенту заявив, що Вірменія поставила ОДКБ одне запитання про свою зону відповідальності, яке залишилося без відповідіа, тому він вважає, що ОДКБ заморозила відносини з Вірменією і не функціонує.