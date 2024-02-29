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У Вірменії заявили, що виведення з країни російської військової бази поки не обговорюється

Київ • УНН

 • 26951 перегляди

Спікер вірменського парламенту заявив, що хоча вихід з ОДКБ обговорювали в суспільстві, Вірменія не ухвалювала рішення про це і не робила юридичних дій для припинення свого членства в оборонному союзі.

У Вірменії заявили, що виведення з країни російської військової бази поки не обговорюється

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян повідомив, що в Єревані не ухвалено рішення про вихід зі складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ); питання про виведення з республіки 102-ої військової бази Росії поки що не порушують. Про це повідомляє аналітичне агентство Новини Вірменії, передає УНН.

Про зміну будь-якого вектора або про щось у цьому роді не йшлося. Ми обговорюємо, що робити, щоб зменшити небезпеки, які можуть загрожувати Вірменії. Рішення про вихід з ОДКБ немає, але, можливо, ми цього не виключаємо. Наше суспільство теж про це говорить, можна сказати, що воно висуває таку вимогу

- заявив спікер парламенту країни Ален Симонян.

Доповнення

Про те, що Вірменія не робила юридичних дій для призупинення членства в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомив заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко.

Це ми де-факто бачимо заяву Вірменії про призупинення своєї участі в ОДКБ. Будь-яких юридичних дій для призупинення свого членства в ОДКБ Вірменія, наскільки я знаю, не робила. Тобто де-юре Вірменія не призупиняє своє членство в ОДКБ

- сказав Василенко в кулуарах сенату в четвер.

Нагадаємо

Спікер вірменського парламенту заявив, що Вірменія поставила ОДКБ одне запитання про свою зону відповідальності, яке залишилося без відповідіа, тому він вважає, що ОДКБ заморозила відносини з Вірменією і не функціонує.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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