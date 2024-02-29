В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  30747 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  47779 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  48476 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  100084 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  107932 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  139848 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156078 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152348 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150745 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144588 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 13:25  •  11485 просмотра

Read in English

Спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и не предпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что в Ереване не принято решения о выходе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); вопрос о выводе из республики 102-ой военной базы России пока не ставится. Об этом сообщает аналитическое агентство Новости Армении, передает УНН.

Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование

- заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

Дополнение

О том, что Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Это мы де-факто видим заявление Армении о приостановление своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий для приостановления своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ

- сказал Василенко в кулуарах сената в четверг.

Напомним

Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
У Вірменії заявили, що виведення з країни російської військової бази поки не обговорюється
Armenia says withdrawal of Russian military base from the country is not discussed yet
Новости по теме

В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

Спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и не предпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.

Новости Мира •   •  11485 просмотра
В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

Генеральный прокурор Украины заявил, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию против Украины может длиться несколько лет после его запуска.

Война •   •  15382 просмотра
"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе

путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Новости Мира •   •  10916 просмотра
путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе

россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина

63-летний мирный житель получил ранения в результате авиаудара российских войск по селу Осиновое Купянского района Украины.

Война •   •  13672 просмотра
россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина

Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.

Криминал и ЧП •   •  12834 просмотра
Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Офис Генпрокурора расследует случаи заключения украинских военнопленных в России и сотрудничает с международными партнерами.

Война •   •  48476 просмотра
Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие

Российская армия применила начиненный взрывчаткой беспилотник для атаки на жилой дом в Бериславе, в результате чего 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные ранения и осколочные ранения конечностей, после чего были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Война •   •  14074 просмотра
Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие

В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв

В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв, не исключают работу росПВО.

Война •   •  14474 просмотра
В оккупированном Крыму в двух районах слышали сильный взрыв

Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что главной задачей на Донетчине является удержание позиций против превосходящих сил противника и уничтожение его техники путем эффективных боевых действий.

Война •   •  14245 просмотра
Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области

Преступления рф в Украине: Литва признала пострадавшими 130 украинцев

Генеральная прокуратура Литвы признала 130 украинцев пострадавшими из-за военных преступлений россии в Украине, и эта цифра может увеличиться.

Война •   •  13640 просмотра
Преступления рф в Украине: Литва признала пострадавшими 130 украинцев