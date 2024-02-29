В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что в Ереване не принято решения о выходе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); вопрос о выводе из республики 102-ой военной базы России пока не ставится. Об этом сообщает аналитическое агентство Новости Армении, передает УНН.

Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но, возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование - заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

Дополнение

О том, что Армения не предпринимала юридических действий для приостановления членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Это мы де-факто видим заявление Армении о приостановление своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий для приостановления своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ - сказал Василенко в кулуарах сената в четверг.

Напомним

Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.