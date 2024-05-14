В Ереване антиправительственные протесты: сегодня уже десятки задержаний

В армянской столице Ереване продолжаются антиправительственные протесты. Утром протесты возобновились, участники прошли маршем к Ереванскому государственному университету, сегодня задержаны уже по меньшей мере 38 участников. Об этом сообщает армянская служба Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

По меньшей мере 171 человек, требовавший отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, был задержан в понедельник, когда они снова блокировали улицы в Ереване, прислушиваясь к призывам архиепископа Баграта Галстаняна, лидера продолжающихся там антиправительственных протестов. Вечером всех уже отпустили, пишет издание.

Утром оппозиция возобновила акции протеста в Ереване.

Сообщается, что в районе площади Республики полиция уже применяла силу и задерживала участников митинга. По состоянию на 10 часов за невыполнение законного требования милиции задержаны 38 протестующих.

От площади Республики прошел марш к Ереванскому государственному университету. Проректор ЕГУ Элина Асриян встретилась с митингующими.

Дополнение

Демонстранты со вчерашнего утра перекрывали улицы как в Ереване, так и в регионах.

Власти подчеркивают, что эти собрания являются попыткой осуществить государственный переворот незаконным путем. Инициатива по процессу выражения недоверия премьер-министру также оценивается как "без политического содержания".