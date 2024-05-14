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У Єревані антиурядові протести: сьогодні вже десятки затримань

У Єревані антиурядові протести: сьогодні вже десятки затримань

Київ • УНН

 • 16376 перегляди

Щонайменше 38 протестувальників були затримані в Єревані, Вірменія, на тлі антиурядових протестів.

У вірменській столиці Єревані тривають антиурядові протести. Вранці протести відновилися, учасники пройшли маршем до Єреванського державного університету, сьогодні затримано вже щонайменше 38 учасників. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Щонайменше 171 особа, яка вимагала відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, була затримана в понеділок, коли вони знову блокували вулиці в Єревані, прислухаючись до закликів архієпископа Баграта Галстаняна, лідера триваючих там антиурядових протестів. Увечері всіх уже відпустили, пише видання.

Вранці опозиція відновила акції протесту в Єревані.

Повідомляється, що у районі площі Республіки поліція вже застосовувала силу та затримувала учасників мітингу. Станом на 10 годину за невиконання законної вимоги міліції затримано 38 учасників протесту.

Від площі Республіки пройшов марш до Єреванського державного університету. Проректор ЄДУ Еліна Асріян зустрілася з мітингувальниками.

Доповнення

Демонстранти з учорашнього ранку перекривали вулиці як в Єревані, так і в регіонах. 

Влада наголошує, що ці зібрання є спробою здійснити державний переворот незаконним шляхом. Ініціатива щодо процесу висловлення недовіри прем'єр-міністру також оцінюється як "без політичного змісту".  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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