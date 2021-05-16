В Японии опять произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В префектуре Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Японского метеорологического агентства (JMA).
Детали
Землетрясение произошло с эпицентром на широте 41,9 градуса к северу и долготе 144,9 градусов на восток и на глубине 60 км.
В некоторых районах префектуры Хоккайдо было зафиксировано три землетрясения по шкале японской сейсмической интенсивности, которая достигает максимума в 7.
Напомним
По сообщению Японского метеорологического агентства (JMA), 14 мая в Японии произошло землетрясение силой 6 баллов.