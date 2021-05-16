В Японії знову стався землетрус

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Землетрус стався з епіцентром на широті 41,9 градуса на північ та довготі 144,9 градусів на схід та на глибині 60 км.

У деяких районах префектури Хоккайдо було зафіксовано три землетруси за шкалою японської сейсмічної інтенсивності, яка досягає максимуму в 7.

Нагадаємо

За повідомленням Японського метеорологічного агентства (JMA), 14 травня в Японії сталася землетрус силою 6 балів.