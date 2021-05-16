В Японії знову стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У префектурі Хоккайдо в Японії відбувся землетрус магнітудою 6,1. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Японського метеорологічного агентства (JMA).
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Землетрус стався з епіцентром на широті 41,9 градуса на північ та довготі 144,9 градусів на схід та на глибині 60 км.
У деяких районах префектури Хоккайдо було зафіксовано три землетруси за шкалою японської сейсмічної інтенсивності, яка досягає максимуму в 7.
Нагадаємо
За повідомленням Японського метеорологічного агентства (JMA), 14 травня в Японії сталася землетрус силою 6 балів.