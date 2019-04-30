В Японии создают комикс по книге "У войны не женское лицо"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Японии создают комикс по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Об этом на странице в Facebook написал сотрудник Национального исторического музея Беларуси Алексей Лесин, передает УНН.
По его словам, первую главу комикса уже выложили в интернет.
Над комиксом-мангой работает художник Кейто коум, известный графическим оформлением комикса "Волчица и пряности".
Кроме того, как отметил Лесин, это первая манга по произведению белорусского автора.
Напомним, белорусская писательница украинского происхождения Светлана Алексиевич в 2015 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.