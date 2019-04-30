В Японии создают комикс по книге "У войны не женское лицо"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108789 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112820 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115499 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116262 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145496 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115762 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145009 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130390 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130407 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Японии создают комикс по книге "У войны не женское лицо"

В Японии создают комикс по книге "У войны не женское лицо"

Киев  •  УНН

 • 20192 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Японии создают комикс по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Об этом на странице в Facebook написал сотрудник Национального исторического музея Беларуси Алексей Лесин, передает УНН.

По его словам, первую главу комикса уже выложили в интернет.

Над комиксом-мангой работает художник Кейто коум, известный графическим оформлением комикса "Волчица и пряности".

Кроме того, как отметил Лесин, это первая манга по произведению белорусского автора.

Напомним, белорусская писательница украинского происхождения Светлана Алексиевич в 2015 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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