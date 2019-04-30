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В Японії створюють комікс за книгою "У війни не жіноче обличчя"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Японії створюють комікс за книгою нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич "У війни не жіноче обличчя". Про це на сторінці у Facebook написав співробітник Національного історичного музею Білорусі Олексій Лесин, передає УНН.

За його словами, першу главу коміксу вже виклали в інтернет.

Над коміксом-мангою працює художник Кейто Коуме, відомий графічним оформленням коміксу "Вовчиця і прянощі".

Крім того, як зазначив Лесин, це перша манга за твором білоруського автора.

Нагадаємо, білоруська письменниця українського походження Світлана Алєксієвич у 2015 році стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури.

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