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В Японии новый антирекорд COVID-19: почти 24 тыс. больных за сутки

В Японии новый антирекорд COVID-19: почти 24 тыс. больных за сутки

Киев  •  УНН

 • 17404 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В среду в Японии подтвердили 23 917 новых случаев заболевания коронавирусом, побив предыдущие суточные антирекорды. Об этом сообщает УНН по данным The Japan Times.

Детали

Вчера 27 из 47 префектур Японии сообщили о рекордных цифрах заболевших коронавирусом.

В Токио сообщили о 5381 случае заражения COVID-19. Это второй самый высокий суточный показатель в столице за всё время. Накануне было зарегистрировано 4377 больных. Город является эпицентром пятой волны инфекции, более 80% коек интенсивной терапии заняты. Руководство пытается ограничить количество посетителей в универмагах и других многолюдных местах.

О рекордных суточных показателях инфицированных сообщили и такие административные центры Японии: 2296 новых случаев в префектуре Осака, 1692 — Тиба, 1253 — Фукуока, 1.227 — Айти, 1088 — Хёго, 761 — Окинава, 590 — Сидзуока, 338 — Гифу, 314 — Гумма , 307 — Окаяма, 302 — Хиросима, 276 — Мие, 271 — Мияги, 207 — Сига, 200 — Тотиги, 182 — Сага, по 162 в префектурах Нара и Оита, 152 — Нагано, 125 — Миядзаки, 121 — Тояма и 105 в префектуре Ямагути.

Во вторник премьер-министр страны Ёсихидэ Суга продлил действие чрезвычайного положения в столице и других регионах, чтобы противостоять росту числа случаев, обусловленных штаммом “Дельта”.

Чрезвычайная ситуация, которая охватывает почти 60% населения Японии, теперь продлится до 12 сентября.

Напомним

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Японии, летние Паралимпийские игры в Токио, которые состоятся с 24 августа по 5 сентября, проведут без зрителей.

Согласно статистике ВОЗ, по состоянию на 17 августа в Японии зарегистрировали 1 159 945 больных коронавирусом, из них 15 431 — умерли. Ввели более 84 млн доз вакцины.

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