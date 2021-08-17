Паралімпійські ігри пройдуть без глядачів на трибунах

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"У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в префектурах Токіо, Сайтама і Тіба, і запитом на введення надзвичайного стану в префектурі Сідзуока для проведення змагань в цих областях будуть прийняті строгі антикоронавірусні заходи, включаючи відсутність глядачів", - сказано у зверненні оргкомітету Ігор.

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Сказано, що змагання зможуть відвідати школярі в рамках реалізації державної програми інклюзивності спорту. Також в оргкомітеті Ігор попросили громадськість утриматися від відвідування змагань на відкритому повітрі.

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