В Японії новий антирекорд COVID-19: майже 24 тис. хворих протягом доби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У середу в Японії підтвердили 23 917 нових випадків захворювання на коронавірус, побивши попередні добові антирекорди. Про це повідомляє УНН за даними The Japan Times.
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Учора 27 із 47 префектур Японії повідомили про рекордні цифри захворілих на коронавірус.
У Токіо повідомили про 5381 випадок зараження COVID-19. Це другий найвищий добовий показник у столиці за весь час. Напередодні було зареєстровано 4377 хворих. Місто є епіцентром п’ятої хвилі інфекції, більше ніж 80% ліжок інтенсивної терапії зайнято. Керівництво намагається обмежити кількість відвідувачів в універмагах та інших багатолюдних місцях.
Про рекордні добові показники інфікованих повідомили й такі адміністративні центри Японії: 2296 нових випадків у префектурі Осака, 1692 — Тіба, 1253 — Фукуока, 1227 — Айті, 1088 — Хего, 761 — Окінава, 590 — Сідзуока, 338 — Гіфу, 314 — Гумма, 307 — Окаяма, 302 — Хіросіма, 276 — Міє, 271 — Міягі, 207 — Сіга, 200 — Тотігі, 182 — Сага, по 162 у префектурах Нара та Оіта, 152 — Нагано, 125 — Міядзакі, 121 — Тояма і 105 у префектурі Ямагуті.
У вівторок прем’єр-міністр країни Есіхіде Суга продовжив дію надзвичайного стану в столиці та інших регіонах, щоб протистояти зростанню кількості випадків, зумовлених штамом “Дельта”.
Надзвичайна ситуація, що охоплює майже 60% населення Японії, тепер триватиме до 12 вересня.
Нагадаємо
Через погіршення епідеміологічної ситуації в Японії, літні Паралімпійські ігри у Токіо, які відбудуться з 24 серпня до 5 вересня, проведуть без глядачів.
За статистикою ВООЗ, станом на 17 серпня в Японії зареєстровано 1 159 945 хворих на коронавірус, з них 15 431 — померло. Введено понад 84 млн доз вакцини.