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В Японії новий антирекорд COVID-19: майже 24 тис. хворих протягом доби

В Японії новий антирекорд COVID-19: майже 24 тис. хворих протягом доби

Київ • УНН

 • 17414 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У середу в Японії підтвердили 23 917 нових випадків захворювання на коронавірус, побивши попередні добові антирекорди. Про це повідомляє УНН за даними The Japan Times.

Деталі

Учора 27 із 47 префектур Японії повідомили про рекордні цифри захворілих на коронавірус.

У Токіо повідомили про 5381 випадок зараження COVID-19. Це другий найвищий добовий показник у столиці за весь час. Напередодні було зареєстровано 4377 хворих. Місто є епіцентром п’ятої хвилі інфекції, більше ніж 80% ліжок інтенсивної терапії зайнято. Керівництво намагається обмежити кількість відвідувачів в універмагах та інших багатолюдних місцях.

Про рекордні добові показники інфікованих повідомили й такі адміністративні центри Японії: 2296 нових випадків у префектурі Осака, 1692 — Тіба, 1253 — Фукуока, 1227 — Айті, 1088 — Хего, 761 — Окінава, 590 — Сідзуока, 338 — Гіфу, 314 — Гумма, 307 — Окаяма, 302 — Хіросіма, 276 — Міє, 271 — Міягі, 207 — Сіга, 200 — Тотігі, 182 — Сага, по 162 у префектурах Нара та Оіта, 152 — Нагано, 125 — Міядзакі, 121 — Тояма і 105 у префектурі Ямагуті.

У вівторок прем’єр-міністр країни Есіхіде Суга продовжив дію надзвичайного стану в столиці та інших регіонах, щоб протистояти зростанню кількості випадків, зумовлених штамом “Дельта”.

Надзвичайна ситуація, що охоплює майже 60% населення Японії, тепер триватиме до 12 вересня.

Нагадаємо

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Японії, літні Паралімпійські ігри у Токіо, які відбудуться з 24 серпня до 5 вересня, проведуть без глядачів.

За статистикою ВООЗ, станом на 17 серпня в Японії зареєстровано 1 159 945 хворих на коронавірус, з них 15 431 — померло. Введено понад 84 млн доз вакцини.

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