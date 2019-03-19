В Японии позволят продажу продовольствия, созданного путем генного редактирования

По данным издания, уже этим летом в магазины могут поступить, например, помидоры, которые помогают при повышенном давлении, куриные яйца, которые не вызывают аллергию и т.д.

Методика редактирования основана на удалении или перемещении некоторых фрагментов генома, например, овощей или съедобных рыб. Эксперты министерства пришли к выводу, что это в принципе не отличается от селекции или природных изменений, которые периодически происходят в природе. Поэтому они решили, что продажа таких типов продовольствия не требует специальных проверок на безопасность.

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В то же время в Японии по-прежнему будет запрещена продажа продуктов, созданных на основе внедрения в геном чужеродных генов.

По данным Nikkei, в США достигнуты большие успехи в выращивании сельскохозяйственных культур, созданных на основе изменения генома. Однако их реальная продажа там пока не ведется. В странах Евросоюза действуют серьезные ограничения на все виды продовольствия, созданные путем генетических манипуляций. Поэтому Япония может стать первой страной в мире, где такие товары поступят в широкую продажу.

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В то же время японские потребители, отмечает газета, в массе своей настороженно относятся к таким товарам, что может стать серьезным препятствием для их сбыта.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на Nature, экспертная комиссия представителей министерств здравоохранения и науки Японии предложила проект правил, которые позволили бы изменения генов человеческих эмбрионов на ранних стадиях развития.