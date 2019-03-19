В Японії дозволять продаж продовольства, створеного шляхом генного редагування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії має намір ввести повідомну систему для продажу в країні нових видів продовольчих товарів, створених на основі редагування генома. Про це повідомляє у вівторок Nikkei, передає УНН.
За даними видання, вже цього літа в магазини можуть надійти, наприклад, помідори, які допомагають при підвищеному тиску, курячі яйця, які не викликають алергію і т.д.
Методика редагування заснована на видаленні або переміщенні деяких фрагментів геному, наприклад, овочів або їстівних риб. Експерти міністерства прийшли до висновку, що це в принципі не відрізняється від селекції або природних змін, які періодично відбуваються в природі. Тому вони вирішили, що продаж таких типів продовольства не вимагає спеціальних перевірок на безпеку.
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У той же час в Японії як і раніше буде заборонено продаж продуктів, створених на основі впровадження в геном чужорідних генів.
За даними Nikkei, в США досягнуті великі успіхи у вирощуванні сільськогосподарських культур, створених на основі редагування генома. Однак їхній реальний продаж там поки не ведеться. У країнах Євросоюзу діють серйозні обмеження на всі види продовольства, створені шляхом генетичних маніпуляцій. Тому Японія може стати першою країною в світі, де такі товари надійдуть у широкий продаж.
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У той же час японські споживачі, зазначає газета, в масі своїй насторожено ставляться до таких товарів, що може стати серйозною перешкодою для їх збуту.
Як раніше інформував УНН із посиланням на Nature, експертна комісія представників міністерств охорони здоров’я та науки Японії запропонувала проект правил, що дозволили б редагування генів людських ембріонів на ранніх стадіях розвитку.