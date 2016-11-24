В.Янукович собирается дать пресс-конференцию после допроса - СМИ

"В Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича по итогам его видеоконференции со Святошинским районным судом Киева, во время которой он даст показания в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане", - говорится в сообщении.

Пресс-конференция запланирована на 19:00 по местному времени (18:00 по Киеву - ред.).

Напомним, 25 ноября столичный суд посредством видеосвязи допросит экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.