В.Янукович собирается дать пресс-конференцию после допроса - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича запланирована в Ростове-на-Дону в пятницу, 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"В Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича по итогам его видеоконференции со Святошинским районным судом Киева, во время которой он даст показания в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане", - говорится в сообщении.
Пресс-конференция запланирована на 19:00 по местному времени (18:00 по Киеву - ред.).
Напомним, 25 ноября столичный суд посредством видеосвязи допросит экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.