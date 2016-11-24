В.Янукович збирається дати прес-конференцію після допиту - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича запланована у Ростові-на-Дону у п'ятницю, 25 листопада. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"У Ростові-на-Дону відбудеться прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича за підсумками його відеоконференції зі Святошинським районним судом Києва, під час якої він дасть свідчення як свідок у справі про події на Майдані", - йдеться у повідомленні.
Прес-конференцію заплановано о 19:00 за місцевим часом (18:00 з Києвом - ред.).
Нагадаємо, 25 листопада столичний суд за допомогою відеозв’язку допитає екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.