В.Янукович збирається дати прес-конференцію після допиту - ЗМІ

"У Ростові-на-Дону відбудеться прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича за підсумками його відеоконференції зі Святошинським районним судом Києва, під час якої він дасть свідчення як свідок у справі про події на Майдані", - йдеться у повідомленні.

Прес-конференцію заплановано о 19:00 за місцевим часом (18:00 з Києвом - ред.).

Нагадаємо, 25 листопада столичний суд за допомогою відеозв’язку допитає екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.