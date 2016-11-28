В.Янукович заявил, что впервые слышит о том, что является подозреваемым по делу экс-беркутовцев

Прокурор Алексей Донской, обращаясь к В.Януковичу, отметил, что у него есть вопросы, "поскольку Вы являетесь подозреваемым в тех же преступлениях, которые относятся к данному судебному разбирательству и в которых обвиняются подсудимые, при этом вы добровольно согласились дать показания, как вы сообщили", есть ли у экс-президента основания что-то скрывать в этом производстве.

"Знаете, я впервые от вас слышу, что я подозреваемый по этому делу", - сказал В.Янукович.

Прокурор на это заявил, что подозрение вручили предусмотренным законом способом 7 апреля защитникам.

В ответ адвокат В.Януковича призвал суд снять вопрос прокурора.

"Прошу снять этот вопрос. Никакого подозрения нет, есть статус свидетеля", - сказал адвокат.