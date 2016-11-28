В.Янукович заявил, что впервые слышит о том, что является подозреваемым по делу экс-беркутовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса заявил, что впервые слышит о том, что он является подозреваемым по делу, которое относится к сегодняшнему судебному рассмотрению и по которому обвиняются экс-беркутовцы. Об этом он сказал во время видеоконференции со Святошинским районным судом, который сегодня слушает дело об убийствах активистов Майдана, передает корреспондент УНН.
Прокурор Алексей Донской, обращаясь к В.Януковичу, отметил, что у него есть вопросы, "поскольку Вы являетесь подозреваемым в тех же преступлениях, которые относятся к данному судебному разбирательству и в которых обвиняются подсудимые, при этом вы добровольно согласились дать показания, как вы сообщили", есть ли у экс-президента основания что-то скрывать в этом производстве.
"Знаете, я впервые от вас слышу, что я подозреваемый по этому делу", - сказал В.Янукович.
Прокурор на это заявил, что подозрение вручили предусмотренным законом способом 7 апреля защитникам.
В ответ адвокат В.Януковича призвал суд снять вопрос прокурора.
"Прошу снять этот вопрос. Никакого подозрения нет, есть статус свидетеля", - сказал адвокат.