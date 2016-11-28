В.Янукович заявив, що вперше чує про те, що є підозрюваним у справі екс-беркутівців

Прокурор Олексій Донський, звертаючись до В.Януковича, зазначив, що у нього є питання, "оскільки Ви є підозрюваним у тих же злочинах, які належать до даного судового розгляду і у яких обвинувачуються підсудні, при цьому ви добровільно зголосилися дати показання, як ви повідомили", чи є у екс-президента підстави щось приховувати у цьому провадженні.

"Знаєте, я вперше від вас чую, що я є підозрюваний по цій справі", - відповів В.Янукович.

Прокурор на це заявив, що підозра була вручена в передбачений законом спосіб 7 квітня захисникам.

У відповідь адвокат В.Януковича закликав суд зняти питання прокурора.

"Прошу зняти це запитання. Ніякої підозри немає, є статус свідка", - сказав адвокат.