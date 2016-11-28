В.Янукович заявив, що вперше чує про те, що є підозрюваним у справі екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час відеодопиту заявив, що вперше чує про те, що він є підозрюваним у справі, що належать до сьогоднішнього судового розгляду і у яких обвинувачуються екс-беркутівці. Про це він сказав під час відеоконференції зі Святошинським районним судом, який сьогодні слухає справу про вбивства активістів Майдану, передає кореспондент УНН.
Прокурор Олексій Донський, звертаючись до В.Януковича, зазначив, що у нього є питання, "оскільки Ви є підозрюваним у тих же злочинах, які належать до даного судового розгляду і у яких обвинувачуються підсудні, при цьому ви добровільно зголосилися дати показання, як ви повідомили", чи є у екс-президента підстави щось приховувати у цьому провадженні.
"Знаєте, я вперше від вас чую, що я є підозрюваний по цій справі", - відповів В.Янукович.
Прокурор на це заявив, що підозра була вручена в передбачений законом спосіб 7 квітня захисникам.
У відповідь адвокат В.Януковича закликав суд зняти питання прокурора.
"Прошу зняти це запитання. Ніякої підозри немає, є статус свідка", - сказав адвокат.