В.Янукович посоветовал Ю.Луценко "добровольно" приостановить функции Генпрокурора на время расследования дела Майдана

"Возможно, на время разбирательства ему не в суд надо ходить, а ему надо было бы сказать, пока идут здесь расследования, я делаю паузу и не выполняю добровольно функции Генерального прокурора, не мешаю следствию. Сделал бы такой красивый жест", - сказал он.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев Станислава Шуляка на 2 декабря.