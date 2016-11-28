В.Янукович посоветовал Ю.Луценко "добровольно" приостановить функции Генпрокурора на время расследования дела Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович посоветовал Генеральному прокурору Юрию Луценко приостановить функции Генпрокурора на время расследования дела Майдана. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, передает УНН.
"Возможно, на время разбирательства ему не в суд надо ходить, а ему надо было бы сказать, пока идут здесь расследования, я делаю паузу и не выполняю добровольно функции Генерального прокурора, не мешаю следствию. Сделал бы такой красивый жест", - сказал он.
Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.
После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев Станислава Шуляка на 2 декабря.