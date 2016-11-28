В.Янукович порадив Ю.Луценку "добровільно" призупинити функції Генпрокурора на час розслідування справи Майдану

"Можливо на час розгляду йому не в суд треба ходити, а йому треба було б сказати, поки ідуть тут розслідування, я роблю паузу і не виконую добровільно функції Генерального прокурора, не заважаю слідству. Зробив би такий красивий жест", - сказав він.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.

Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього екс-командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.