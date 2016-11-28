В.Янукович не смог объяснить ни одного обстоятельства относительно событий на Майдане - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович не смог объяснить ни одного обстоятельства относительно событий на Майдане, о чем спрашивала сторона обвинения. Об этом сказал во время перерыва в допросе экс-президента прокурор Алексей Донский, передает корреспондент УНН.
"Он не смог конкретно объяснить ни одного обстоятельства, что касается тех событий, относительно чего мы задавали вопросы. Я недоволен в том аспекте, что многие вопросы, во-первых, я не успел ему поставить еще. Во-вторых, часть вопросов, по которым не было, на мой взгляд, не было никаких оснований для их отвода, они были отведены ", - сказал прокурор.
По словам прокурора, "невозможность услышать ответы на эти вопросы, не позволяет проверить то, что он якобы не давал никаких преступных приказов".
"Поэтому эта позиция еще раз доказала, что его показания ничтожны, что его показания не о чем. По сути, он отвечать ни на что не собирался", - подчеркнул А.Донский.
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.