В.Янукович не зміг пояснити жодну обставину щодо подій на Майдані – прокурор

"Він не зміг конкретно пояснити жодну обставину, яка стосується тих подій, щодо чого ми ставили запитання. Я незадоволений у тому аспекті, що багато питань, по-перше, я не встиг йому поставити ще. По-друге, частину питань, щодо яких не було, на мій погляд, не було жодних підстав для їхнього відведення, вони були відведені", - сказав прокурор.

За словами прокурора, "неможливість почути відповіді на ці питання, не дозволяє перевірити те, що він нібито не давав ніяких злочинних наказів".

"Тому ця позиція ще раз довела, що його показання нікчемні, що його показання ні про що. По суті, він відповідати ні на що не збирався", - підкреслив О.Донський.

Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.