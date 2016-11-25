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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович: не очень хорошо, что Крым был отделен от Украины

Киев • УНН

 • 8542 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что не хорошо то, что Крым был отделен от Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.

В.Янукович: не очень хорошо, что Крым был отделен от Украины

"Хорошо ли, что Крым отделился от Украины? Нет, я считаю, что это не хорошо", - сказал он.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 г. после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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