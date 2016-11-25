В.Янукович: не дуже добре, що Крим був відділений від України

"Чи це добре, що Крим відділився від України? Ні, я вважаю, що це не добре", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.