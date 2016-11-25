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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович говорит, что вывоз из Украины только "ручную кладь"

Киев • УНН

 • 9712 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.

В.Янукович говорит, что вывоз из Украины только "ручную кладь"

"Что касается денег, о которых много писали. На сегодняшний день ни в одном банке мира не найдено ни цента моих денег. Не было и нет никаких счетов. Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью" , - сказал он.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Украинские Национальные Новости

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