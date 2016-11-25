В.Янукович говорит, что вывоз из Украины только "ручную кладь"

"Что касается денег, о которых много писали. На сегодняшний день ни в одном банке мира не найдено ни цента моих денег. Не было и нет никаких счетов. Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью" , - сказал он.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, которая не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.