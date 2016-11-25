В.Янукович каже, що вивіз з України тільки "ручну поклажу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що з України нічого не вивозив, крім особистих речей, які були ручною поклажею. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Що стосується будь-яких грошей, про які багато писали. На сьогодні ні в одному банку світу не знайдено ні цента моїх грошей. Не було і немає ніяких рахунків. Я з України нічого не вивозив, крім особистих речей, які були ручною поклажею", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.