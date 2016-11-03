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В.Янукович добивался устранения митрополита Владимира от управления УПЦ - Ю.Луценко

В.Янукович добивался устранения митрополита Владимира от управления УПЦ - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 11198 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович имел целью добиться решения об устранении Митрополита Киевского и всея Украины Владимира от управления УПЦ. Об этом в прямом эфире "112 Украина" заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Янукович поставил задачу добиться от покойного теперь митрополита Владимира, предстоятеля Украинской православной церкви, решения об отставке, уходе на покой, и назначении угодного кандидата. Это подтверждают свидетели", - отметил генпрокурор.

Напомним, в мае 2014 года было начато расследование в отношении В.Януковича и В.Захарченко по факту незаконного давления на митрополита УПЦ МП Владимира.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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