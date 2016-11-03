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В.Янукович добивався усунення митрополита Володимира від управління УПЦ - Ю.Луценко

В.Янукович добивався усунення митрополита Володимира від управління УПЦ - Ю.Луценко

Київ • УНН

 • 11198 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович мав на меті добитися рішення про усунення Митрополита Київського і всієї України Володимира від управління УПЦ. Про це у прямому ефірі “112 Україна” заявив Генпрокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Янукович поставив завдання добитися від покійного тепер митрополита Володимира, предстоятеля української православної церкви, рішення про відставку, відхід на покій, та призначення угодного кандидата. Це підтверджують свідки”, — зазначив Генпрокурор.

Нагадаємо, у травні 2014 року було розпочато розслідування стосовно В.Януковича та В.Захарченка за фактом незаконного тиску на Митрополита УПЦ МП Володимира.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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