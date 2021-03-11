В Ялте российские силовики провели обыски у последователей "Свидетелей Иеговы"

Детали

Четырех верующих после окончания следственных действий задержали для допроса, одного из сторонников конфессии принудительно увезли в Симферополь.

Вероятно, обыски прошли в рамках дела по статье о финансировании экстремистской организации.

11 марта с обыском пришли также и к жителю Ялты Тарасу Кузьо - это уже третий визит силовиков в дом верующего. В Кузе изъяли всю электронную технику и большую сумму денег.

В марте 2019 сообщалось, что Кузе проходит подозреваемым по одному из дел с другим Свидетелем Иеговы из Ялты, Артемом Герасимовым, который в июне 2020 года приговорили к 6 годам колонии.

Напомним

В оккупированном Крыму недавно была новая волна массовых обысков и задержаний. Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила об открытии уголовного производства по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта массовых незаконных обысков в семи районах оккупированного Крыма и задержания крымских татар.

Как сообщал УНН ранее, в селе Нижняя Голубинка Бахчисарайского района в оккупированном Крыму с проверкой на СТО Наримана Темиркалиева пришли сотрудники сразу нескольких российских служб. Они проверяли его на предмет "соблюдения федерального законодательства" и финансирования "экстремистской деятельности".