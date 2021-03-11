В Ялті російські силовики провели обшуки у послідовників "Свідків Єгови"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Ялті 11 березня співробітники ФСБ провели масові обшуки у Свідків Єгови як мінімум за 9 адресами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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Чотирьох віруючих після закінчення слідчих дій затримали для допиту, одного з прихильників конфесії примусово відвезли до Сімферополя.
Імовірно, обшуки пройшли в рамках справи за статтею про фінансування екстремістської організації.
11 березня з обшуком прийшли також і до жителю Ялти Тарасу Кузьо - це вже третій візит силовиків в будинок віруючого. У Кузьо вилучили всю електронну техніку і велику суму грошей.
У березні 2019 року повідомлялося, що Кузьо проходить підозрюваним у одній зі справ з іншим Свідком Єгови з Ялти, Артемом Герасимовим, якого в червні 2020 року засудили до 6 років колонії.
Нагадаємо
В окупованому Криму недавно була нова хвиля масових обшуків і затримань. Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом проведення “силовиками” держави-окупанта масових незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму і затримання кримських татар.
Як повідомляв УНН раніше, у селі Нижня Голубинка Бахчисарайського району в окупованому Криму з перевіркою на СТО Нарімана Теміркалієва прийшли співробітники відразу декількох російських служб. Вони перевіряли його на предмет "дотримання федерального законодавства" і фінансування "екстремістської діяльності".