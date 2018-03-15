В Якутии после взлета рухнул самолет, из него посыпались золотые слитки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. У грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" во время взлета из аэропорта Якутска сорвало левую створку грузового люка, после чего с самолета на землю посыпались золотые слитки, которые он перевозил, сообщает УНН со ссылкой на телеграмм канал Mash.
В пресс-службе аэропорта ранее сообщили, что 15 марта по взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка.
"На данный момент в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20 кг. Всего на борту самолета находилось золота на 21 млрд 600 млн рублей", - говорится в сообщении Mash.
Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.
Как сообщал УНН, в среду, 14 марта у побережья штата Флорида разбился палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Hornet Военно-морских сил США.