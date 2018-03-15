В Якутії після зльоту розвалився літак, з нього посипалися золоті злитки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У вантажного літака Ан-12 авіакомпанії “Німбус” під час зльоту з аеропорту Якутська зірвало ліву стулку вантажного люка, після чого з літака на землю посипалися золоті злитки, які він перевозив, повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Mash.
У пресс-службі аеропорту раніше повідомили, що 15 березня за зльоті з аеропорту “Якутськ” у вантажного літака АН-12 авіакомпанії “Німбус” повітряним потоком зірвало ліву стулку вантажного люка.
“На даний момент в аеропорту Якутська та околицях знайдені 172 злитка. Кожен такий брусок важить 20 кг. Всього на борту літака знаходилося золота на 21 мільярд 600 мільйонів рублів”, — йдеться в повідомленні Mash.
Літак благополучно здійснив посадку в аеропорту Маган. В даний момент проводиться перевірка причин інциденту.
Як повідомляв УНН, в середу, 14 березня біля узбережжя штату Флорида розбився палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик F/A-18 Hornet Військово-морських сил США.