В вузах вводят основы национального сопротивления - что будут изучать студенты

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Студенты вузов будут изучать основы национального сопротивления и домедицинскую помощь согласно новому закону. Программу подготовки разработают совместно МОН и Минобороны.

В Украине в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования введут новую дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она предусматривает базовую подготовку студентов к действиям в кризисных ситуациях. Об этом сообщает МОН, передает УНН.

Детали

Соответствующий закон уже принят. Он обновляет подход к подготовке молодежи и делает акцент на практических навыках безопасности, которые могут понадобиться в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.

В частности, студенты будут учиться, как действовать во время угроз, сохранять жизнь и здоровье, а также оказывать домедицинскую помощь.

"Студенты будут осваивать базовые навыки безопасности: как действовать в кризисных ситуациях, сохранять жизнь и здоровье и оказывать домедицинскую помощь", – отметили в министерстве.

Ожидается, что учебные программы и методические материалы будут разрабатывать совместно Министерство образования и науки и Министерство обороны.

Таким образом, новая дисциплина должна повысить уровень подготовленности молодежи к вызовам безопасности и сформировать базовые навыки самозащиты и помощи другим.

Андрей Тимощенков

