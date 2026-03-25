В вузах вводят основы национального сопротивления - что будут изучать студенты
Киев • УНН
Студенты вузов будут изучать основы национального сопротивления и домедицинскую помощь согласно новому закону. Программу подготовки разработают совместно МОН и Минобороны.
В Украине в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования введут новую дисциплину – "Основы национального сопротивления". Она предусматривает базовую подготовку студентов к действиям в кризисных ситуациях. Об этом сообщает МОН, передает УНН.
Детали
Соответствующий закон уже принят. Он обновляет подход к подготовке молодежи и делает акцент на практических навыках безопасности, которые могут понадобиться в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.
В частности, студенты будут учиться, как действовать во время угроз, сохранять жизнь и здоровье, а также оказывать домедицинскую помощь.
"Студенты будут осваивать базовые навыки безопасности: как действовать в кризисных ситуациях, сохранять жизнь и здоровье и оказывать домедицинскую помощь", – отметили в министерстве.
Ожидается, что учебные программы и методические материалы будут разрабатывать совместно Министерство образования и науки и Министерство обороны.
Таким образом, новая дисциплина должна повысить уровень подготовленности молодежи к вызовам безопасности и сформировать базовые навыки самозащиты и помощи другим.
Управление дронами, тиры и такмед: на обновленный школьный курс "Защита Украины" выделили 1,65 млрд грн15.07.24, 17:50 • 14696 просмотров