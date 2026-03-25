У вишах запроваджують основи національного спротиву - що вивчатимуть студенти
Київ • УНН
Студенти вишів вивчатимуть основи нацспротиву та домедичну допомогу згідно з новим законом. Програму підготовки розроблять спільно МОН та Міноборони.
В Україні у закладах вищої та фахової передвищої освіти запровадять нову дисципліну – "Основи національного спротиву". Вона передбачає базову підготовку студентів до дій у кризових ситуаціях. Про це повідомляє МОН, передає УНН.
Деталі
Відповідний закон уже ухвалено. Він оновлює підхід до підготовки молоді та робить акцент на практичних навичках безпеки, які можуть знадобитися в умовах війни чи надзвичайних ситуацій.
Зокрема, студенти навчатимуться, як діяти під час загроз, зберігати життя і здоров’я, а також надавати домедичну допомогу.
"Студенти опановуватимуть базові безпекові навички: як діяти в кризових ситуаціях, зберігати життя і здоров’я та надавати домедичну допомогу", – зазначили в міністерстві.
Очікується, що навчальні програми та методичні матеріали розроблятимуть спільно Міністерство освіти і науки та Міністерство оборони.
Таким чином, нова дисципліна має підвищити рівень підготовленості молоді до викликів безпеки та сформувати базові навички самозахисту і допомоги іншим.
