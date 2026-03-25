Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
У вишах запроваджують основи національного спротиву - що вивчатимуть студенти

Київ • УНН

Студенти вишів вивчатимуть основи нацспротиву та домедичну допомогу згідно з новим законом. Програму підготовки розроблять спільно МОН та Міноборони.

В Україні у закладах вищої та фахової передвищої освіти запровадять нову дисципліну – "Основи національного спротиву". Вона передбачає базову підготовку студентів до дій у кризових ситуаціях. Про це повідомляє МОН, передає УНН.

Деталі

Відповідний закон уже ухвалено. Він оновлює підхід до підготовки молоді та робить акцент на практичних навичках безпеки, які можуть знадобитися в умовах війни чи надзвичайних ситуацій.

Зокрема, студенти навчатимуться, як діяти під час загроз, зберігати життя і здоров’я, а також надавати домедичну допомогу.

"Студенти опановуватимуть базові безпекові навички: як діяти в кризових ситуаціях, зберігати життя і здоров’я та надавати домедичну допомогу", – зазначили в міністерстві.

Очікується, що навчальні програми та методичні матеріали розроблятимуть спільно Міністерство освіти і науки та Міністерство оборони.

Таким чином, нова дисципліна має підвищити рівень підготовленості молоді до викликів безпеки та сформувати базові навички самозахисту і допомоги іншим.

