В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

рф подтягивает новые ресурсы и при поддержке авиации пытается продолжать штурмы в направлении Ласточкино - Лыховий

российские войска перегруппировываются после тяжелых потерь в Авдеевке, подтягивают новые подразделения и при поддержке авиации пытаются продолжить наступление дальше на запад в направлении Ласточкино и соседних населенных пунктов, в то время как украинские войска укрепляют свою оборону.