У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у двох областях
Київ • УНН
У Повітряних силах попередили, що Запорізька та Дніпропетровська області стикаються із загрозою ворожих ударних безпілотників.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській областях, передає УНН.
"Запорізька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
У Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу.