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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у двох областях

Київ • УНН

 • 28456 перегляди

У Повітряних силах попередили, що Запорізька та Дніпропетровська області стикаються із загрозою ворожих ударних безпілотників.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА у двох областях

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА у Запорізькій та Дніпропетровській областях, передає УНН.

"Запорізька та Дніпропетровська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу.

Антоніна Туманова

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