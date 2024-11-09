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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 66678 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В воскресенье Киев накроет туман: водителям и пешеходам дали советы

В воскресенье Киев накроет туман: водителям и пешеходам дали советы

Киев  •  УНН

19:42 • 2838 просмотра

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В воскресенье, 10 ноября, в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Патрульная полиция предоставила рекомендации для безопасного движения водителей и пешеходов в условиях ограниченной видимости.

В воскресенье, 10 ноября, в столице ожидается туман. Автомобилистов и пешеходов предупредили об опасности на дороге и дали советы. Об этом сообщила патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Ночью и утром, 10 ноября, в западных, северных и центральных областях ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Уровень опасности - первый, желтый,

- говорится в сообщении.

Патрульная полиция Киева дала советы как вести себя на дороге в туманную погоду.

Для водителей:

  • Избегайте рискованных маневров и снижайте скорость;
  • Подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательными;
  • Держите безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • Включайте противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • При остановке включайте аварийную сигнализацию.

Для пешеходов:

  • Будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах;
  • В темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили9 ноября 2024, 13:55 • 64030 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиев
kievКиев