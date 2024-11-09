В воскресенье Киев накроет туман: водителям и пешеходам дали советы

В воскресенье, 10 ноября, в столице ожидается туман. Автомобилистов и пешеходов предупредили об опасности на дороге и дали советы. Об этом сообщила патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Ночью и утром, 10 ноября, в западных, северных и центральных областях ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Уровень опасности - первый, желтый, - говорится в сообщении.

Патрульная полиция Киева дала советы как вести себя на дороге в туманную погоду.

Для водителей:

Избегайте рискованных маневров и снижайте скорость;

Подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательными;

Держите безопасную дистанцию с другими автомобилями;

Включайте противотуманные фары вместе с ближним светом;

При остановке включайте аварийную сигнализацию.

Для пешеходов:

Будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах;

В темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.

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