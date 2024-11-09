В воскресенье Киев накроет туман: водителям и пешеходам дали советы
Киев • УНН
В воскресенье, 10 ноября, в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Патрульная полиция предоставила рекомендации для безопасного движения водителей и пешеходов в условиях ограниченной видимости.
В воскресенье, 10 ноября, в столице ожидается туман. Автомобилистов и пешеходов предупредили об опасности на дороге и дали советы. Об этом сообщила патрульная полиция Киева, пишет УНН.
Ночью и утром, 10 ноября, в западных, северных и центральных областях ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Уровень опасности - первый, желтый,
Патрульная полиция Киева дала советы как вести себя на дороге в туманную погоду.
Для водителей:
- Избегайте рискованных маневров и снижайте скорость;
- Подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательными;
- Держите безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- Включайте противотуманные фары вместе с ближним светом;
- При остановке включайте аварийную сигнализацию.
Для пешеходов:
- Будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах;
- В темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.
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